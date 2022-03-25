Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Bitlis'te aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışından dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.

Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği kentte, merkeze bağlı Tabanözü köyü yolunda devam eden çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdullah Geylani, gazetecilere açıklamada bulundu.

Köy ve mezra yollarındaki çalışmaları anlatan Geylani, "İl Özel İdare olarak 2 bin 500 kilometrelik yol ağımızda bugüne kadar 24 bin kilometrelik yol açma çalışmamız oldu. Arazimiz ve koşullarımız zor. Bu zor koşullarda vatandaşlarımızın yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için il genelinde 9 şantiyedeki 75 personel ve 55 iş makinesiyle karla mücadele çalışmamızı aralıksız sürdürmekteyiz." dedi.

Bugün itibarıyla 61 köye ulaşım sağlanamadığını bildiren Geylani, "Mart ayında bazı bölgelerde yaklaşık 4,5 metre kar yağdı. Bugüne kadar yağan kar ise 12 metreyi aştı. Kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak için 24 saat esasına göre çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.