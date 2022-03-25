Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor

25.03.2022 15:09

Bitlis'te aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışından dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.

Bitlis'te aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışından dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.

Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği kentte, merkeze bağlı Tabanözü köyü yolunda devam eden çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdullah Geylani, gazetecilere açıklamada bulundu.

Köy ve mezra yollarındaki çalışmaları anlatan Geylani, "İl Özel İdare olarak 2 bin 500 kilometrelik yol ağımızda bugüne kadar 24 bin kilometrelik yol açma çalışmamız oldu. Arazimiz ve koşullarımız zor. Bu zor koşullarda vatandaşlarımızın yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için il genelinde 9 şantiyedeki 75 personel ve 55 iş makinesiyle karla mücadele çalışmamızı aralıksız sürdürmekteyiz." dedi.

Bugün itibarıyla 61 köye ulaşım sağlanamadığını bildiren Geylani, "Mart ayında bazı bölgelerde yaklaşık 4,5 metre kar yağdı. Bugüne kadar yağan kar ise 12 metreyi aştı. Kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak için 24 saat esasına göre çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.

Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
500
Karla mücadele çalışmaları sürüyor Karla mücadele çalışmaları sürüyor BİTLİS'TE 294 KÖY YOLU KARDAN KAPALI BİTLİS'TE 294 KÖY YOLU KARDAN KAPALI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Çuvalın içinde dereye atılan köpekler kurtarıldı! O anlar kamerada
15:28 Okulda 14 yaşındaki öğrenciyi taciz etmişti! O temizlik görevlisi tutuklandı
15:24 Siyah beyazlılar yeni hoca Ismael'i borsaya bildirdi
15:23 YKS'ye 3 milyonun üzerinde başvuru yapıldı: Aday sayısı yaklaşık yüzde 25 arttı
15:19 Bir linke tıkladı, hayatı değişti: Kendisini Silivri Cezaevi'nde buldu, hem de IŞİD koğuşunda!
15:12 Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları zorlayan soru! '-rak' hecesi ile biten kelimeler soruldu
15:10 Rusya'nın eski Devlet Başkanı Medyedev: Rus halkının dörtte üçü Ukrayna operasyonunu destekliyor!
14:53 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılılar Rusya'ya topyekun savaş ilan etti, amaçları bizi boğmak!
14:52 Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'nun babası yaşamını yitirdi
14:49 Roman Abramovich kesenin ağzını açtı! Göztepe pazarlığında konuşulan rakam çok astronomik!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 15:46:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement