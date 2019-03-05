Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 36 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Bitlis'te 36 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

1 saat önce

BİTLİS'te 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle halen 36 köy yolu ulaşıma kapalı. Ekipler, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis'te 36 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı, System.String[]
BİTLİS'te 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle halen 36 köy yolu ulaşıma kapalı. Ekipler, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız  sürdürüyor.

Bitlis'te 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kapanan köy yolları tek tek ulaşıma açılıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 9 şantiyeden 90 personel ve 60 iş makinesi ile bugüne kadar 20 bin kilometre karla mücadele yapıldığı belirtildi. 

Meteoroloji yetkilileri de Bitlis'e kış döneminin başlamasıyla birlikte 6 metre 65 santim kar yağdığını, halen kar kalınlığının 1 metre 84 santimetre olduğunu, perşembe günü yeni bir kar yağışı beklendiğini bildirdi.

- Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:12 Kaynak: DHA

Bitlis, Güncel
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