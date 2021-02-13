Bitlis'te 38 yıllık evli çifti evlerinde ziyaret edip tavsiye aldılar - Son Dakika
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Bitlis'te 38 yıllık evli çifti evlerinde ziyaret edip tavsiye aldılar

Bitlis'te 38 yıllık evli çifti evlerinde ziyaret edip tavsiye aldılar

13.02.2021 10:55

BİTLİS'te yaşayan, 4'ü evli, 7 çocukları olan, 38 yıllık evli Binevş ve Nazmi Irmak, yeni çiftlere evlilik hayatında mutlu olmak için tavsiyelerde bulundu.

BİTLİS'te yaşayan, 4'ü evli, 7 çocukları olan, 38 yıllık evli Binevş ve Nazmi Irmak, yeni çiftlere evlilik hayatında mutlu olmak için tavsiyelerde bulundu. Fırıncılık yapan Nazmi Irmak, yeni çiftlerin sosyal medyadan, internetten tanıştıklarını belirterek, "Evlendikten kısa süre sonra anlaşamayıp ayrılıyorlar. Oysaki başta büyüklerinin tavsiyelerini dinlemelerini istiyorum. Evlerinde kuru ekmek de olsa bunu dışarıya yansıtmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Bitlisli Kadınları Koruma ve Kaynaştırma Derneği, son zamanlardaki boşanmalara ve şiddete dikkat çekmek amacıyla eski çiftlerin yeni çiftlere tavsiyelerde bulunması için 38 yıllık evli bir çifti evlerinde ziyaret edip, çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Sevgililer Günü öncesi 4'ü evli 7 çocukları olan Binevş ve Nazmi Irmak'ı evlerinde ziyaret eden Kadınları Koruma ve Kaynaştırma Derneği Başkanı Hatıra Serkehni, hem çiftin evliliklerinin 38'inci yılını kutladı, hem de yeni çiftler için çeşitli tavsiyeler aldı.

Fırıncılık yaparak ailesini geçindiren Nazmi Irmak, son zamanlarda genç çiftlerin birbirlerini iyi tanımadan, büyüklerinin tavsiyesini almadan evlilik kararı aldıklarını söyledi. Sosyal medya ve internetten tanışıp evlilik kararı alan çiftlerin kısa sürede ayrıldıklarına dikkat çeken Irmak, "Şimdi yeni evlenen çiftler mutluluğu ekonomide arıyor. Sosyal medyadan, internet üzerinden tanışıyorlar. Evlendikten kısa süre sonra da anlaşamayıp ayrılıyorlar. Oysaki başta büyüklerinin tavsiyelerini dinlemelerini istiyorum. Evlerinde kuru ekmek de olsa bunu dışarıya yansıtmamalarını tavsiye ediyorum. Her şeyden önemlisi birbirlerine olan saygılarını ve sevgilerini kaybetmesinler diyorum" dedi.

?Kadınları Koruma ve Kaynaştırma Derneği Başkanı Hatıra Serkehni ise amaçlarının yeni çiftlerin boşanmalarının önüne geçmek ve özellikle uzun yıllar evli kalan çiftleri ziyaret ederek, yeni çiftlere tavsiyelerini ulaştırmak olduğunu anlatı. Serkehni, Bitlis'te son zamanlarda ciddi rakamlara ulaşan boşanmaların birçoğunun yeni çiftlerin birbirlerini iyi tanımamalarından ve aile büyüklerini dinlememelerinden kaynakladığını belirterek, "Evlenen gençlerimizin çoğu boşanmak üzere adliyelere başvuruyor. Yeni evliliklerde şiddet, sıkıntı ve stres ortaya çıkıyor. Burada uzun yıllar evli kalan çiftlerimizin sırrı nedir. Bu mesajı gençlerimize vermek istiyoruz. Bizler dernek olarak ailenin yanında olmak istiyoruz. Son aylarda Bitlis'te de aşırı derecede boşanma davası açan çiftlerimiz olmaya başladı. Buna üzülüyoruz. Neden boşanmalar bu kadar arttı. Bunu merak ediyoruz. Eski çiftlerimizin yeni çiftlere örnek olmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

- Bitlis
Kaynak: DHA
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