Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 4 kilo 127 gram eroin ele geçirildi
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Bitlis'te 4 kilo 127 gram eroin ele geçirildi

1 saat önce

Bitlis'te polis ekiplerince durdurulan bir araçta 4 kilo 127 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis'te 4 kilo 127 gram eroin ele geçirildi, System.String[]
Bitlis'te polis ekiplerince durdurulan bir araçta 4 kilo 127 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, il merkezinde şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Arama neticesinde 4 kilo 127 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli ise suçundan tutuklandı. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:57 Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis, Bitlis, 3. Sayfa
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