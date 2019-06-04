Bitlis'te 4 kilo 127 gram eroin ele geçirildi
1 saat önce
Bitlis'te polis ekiplerince durdurulan bir araçta 4 kilo 127 gram eroin ele geçirildi.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:57 Kaynak: İHA
'te polis ekiplerince durdurulan bir araçta 4 kilo 127 gram eroin ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, il merkezinde şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Arama neticesinde 4 kilo 127 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli ise suçundan tutuklandı. - BİTLİS
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