Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 4 kilo 127 gram eroin ele geçirildi
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Bitlis'te 4 kilo 127 gram eroin ele geçirildi

1 saat önce

Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 4 kilo 127 gram eroin ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Bitlis'te 4 kilo 127 gram eroin ele geçirildi, System.String[]
Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 4 kilo 127 gram eroin ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince yapılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Bu çerçevede 2 Haziran'da il merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 4 kilo 127 gram eroin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlının "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandığı aktarıldı.
Açıklama, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:51 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel
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