Bitlis'te 4 kilo eroine 2 tutuklama
34 dakika önce
BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 4 kilo 127 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:51 Kaynak: DHA
BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 4 kilo 127 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, il merkezinde şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı. Aramada 4 kilo 127 gram eroin bulundu. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
- Bitlis
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