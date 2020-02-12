Bitlis'te 4 metre karda hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te 4 metre karda hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika

Bitlis'te 4 metre karda hasta kurtarma operasyonu

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan 15 yaşındaki Ali Kemal Hança, UMKE ekiplerinin uzun süren çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis'te 4 metre karda hasta kurtarma operasyonu, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan 15 yaşındaki Ali Kemal Hança, UMKE ekiplerinin uzun süren çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 35 kilometre mesafedeki Serinbayır köyünde rahatsızlanan Hança'yı, olumsuz hava koşulları dolayısıyla hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine UMKE ekipleri, tıra yükledikleri paletli ambulansla hastanın bulunduğu köye hareket etti. Nemrut Dağı eteklerinde paletli ambulansla yola devam eden ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede kara saplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü bölgede küreklerle karı temizleyerek ambulansı çıkarmayı başaran ekipler, 6 saat süren çalışma sonucu köye ulaştı.

İlk müdahalenin ardından paletli ambulansa alınan hasta, kara yolunda bekleyen diğer ambulansa teslim edilerek Ahlat Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

112 sorumlu doktoru Eren Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbarı aldıktan hemen sonra paletli ambulansla yola çıktıklarını söyledi.

Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu köye ulaştıklarını belirten Akman, şöyle konuştu:

"Yolda çok fazla kar olduğu için bir süre mahsur kaldık. Ambulans kara saplandı, küreklerle çıkarmaya çalıştık. Sonunda vakamıza ulaştık. İl müdahalenin ardından kara ambulansına teslim ettik. Bu köy Nemrut Dağı eteğinde. 3-4 metre karın içinden geçtik. Arkadaşlar büyük uğraş verdi. Gayretlerinden dolayı teşekkür ederim."

Hastanın babası Hikmet Hança ise romatizma hastası oğlunun rahatsızlandığını, haber vermesi üzerine ekiplerin ambulansla gelerek müdahale ettiğini anlattı.

Hança, ilgilerinden dolayı sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ali Kemal, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz
Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı Son dakika: ABD savaş uçakları, Esed rejimini vurdu İstanbul'da park tartışması: Defalarca araca çarptı, bahçeye uçtu

Son Dakika Haberleri
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımları silemedi
15:08 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu
14:43 Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi
16:01 Volkan Konak'ın vasiyetini anlattı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun
14:23 Vedat Mılor'den Canan Karatay'ın "Turp yerseniz turp gibi olursunuz" sözüne ilginç gönderme: Hıyar yemeyi bırakıyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 16:26:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te 4 metre karda hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]