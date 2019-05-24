Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
2 saat önce
İçişleri Bakanlığından, Bitlis'in Tatvan ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:39 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından, Bitlis
'in Tatvan
ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda, yakın hava desteğinin kullanıldığı kaydedildi.
Açıklamada, operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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