Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

53 dakika önce

Bitlis'te düzenlenen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Bitlis'te düzenlenen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Bitlis ili Merkez ilçe kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güveni sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadeleyi kararlıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS
Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:18 Kaynak: İHA
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