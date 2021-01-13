Bitlis'te 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Bu kapsamda "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan N.Y, yapılan kontroller sırasında yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güroymak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Suç örgütüne operasyonda biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltında

İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı