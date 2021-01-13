Bitlis'te 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güroymak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan N.Y, yapılan kontroller sırasında yakalandı.
N.Y, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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