Bitlis'te 400 yataklı hastane binası kara gömüldü - Son Dakika
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Bitlis'te 400 yataklı hastane binası kara gömüldü

25.03.2022 16:27
Bitlis'te 400 yataklı hastane binası kara gömüldü

Son yılların en fazla kar yağışını alan Bitlis'te 400 yataklı hastane binası adeta kara gömülürken, kar altında kalan bazı giriş kapıları ise geçici olarak kapatıldı.

Son yılların en fazla kar yağışını alan Bitlis'te 400 yataklı hastane binası adeta kara gömülürken, kar altında kalan bazı giriş kapıları ise geçici olarak kapatıldı.

Meteorolojik verilere göre bu yılki kış mevsiminde 10 metreye yakın kar alan Bitlis'te nisan ayına sayılı günler kalmasına rağmen kar yağışı hala devam ediyor. Geceli gündüzlü devam eden karla mücadeleye rağmen birçok köy yolunun kapalı olduğu kentte birçok ev ve araç kar yığınları altında kayboldu. Kentte kar yağışının en yoğun olduğu yerlerin başında ise Tatvan-Bitlis arasında yer alan Rahva bölgesi geliyor. Bölgede bulunan 400 yataklı Tatvan Devlet Hastanesi de yoğun kar yağışından nasibini aldı. Yer yer 10-15 metreyi bulan karda hastane binasının ilk iki katı adeta kara gömüldü. Yağan kara ek olarak çatıdan düşen karların da üzerine eklenmesiyle birlikte kara gömülen hastane binasının kar altında kalan bazı giriş kapıları geçici olarak kapatıldı. Hastaneye gelen hastalar ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Araçlar tüneli anımsatan yollardan geçerek hastaneye ulaşabildi.

Bu yıl mart ayının çok çetin geçtiğini söyleyen Ferit Olcay, "Şu an Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nin önündeyiz. Çok kar yağmış. Elimizde çorbamız ile hastane önünde bekliyoruz. Gidecek bir yerimiz olmadığı için karla uğraşıyoruz. Çatılardan gelen karlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yollar tünel gibi olmuş. Bu sene mart ayı çok çetin geçti. Hiç böyle bir mart ayı görmemiştim. 40 yaşındayım, ilk defa böyle bir mart ayı gördüm. Mart ayında nereden baksak 5 metre kar yağdı. Ocak ayında bu kadar kar yağmamıştı. Mart ayına 'dert ayı' derler, hakikaten öyle oldu ve bizi bitirdi" diye konuştu.

10 yılda bir bu kadar karın yağdığını söyleyen Mazlum Aysal ise, "Hayatımda ilk defa böyle bir kar gördüm. Duyduklarıma göre bu kadar karın yağması 10 yılda bir oluyormuş" şeklinde konuştu.

(Mücahit Tarlan-Hakan Okay/İHA)

Bitlis'te 400 yataklı hastane binası kara gömüldü
Bitlis'te 400 yataklı hastane binası kara gömüldü
Bitlis'te 400 yataklı hastane binası kara gömüldü

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Bitlis'te 400 yataklı hastane binası kara gömüldü Bitlis'te 400 yataklı hastane binası kara gömüldü Doğu'da kış da, eziyeti de devam ediyor: Bitlis'te bir vatandaş tonlarca karın altından kıl payı farkla kurtuldu Doğu'da kış da, eziyeti de devam ediyor: Bitlis'te bir vatandaş tonlarca karın altından kıl payı farkla kurtuldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 400 yataklı hastane binası kara gömüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te 400 yataklı hastane binası kara gömüldü - Son Dakika
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