Bitlis'te 41 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, düzensiz göçmenlere ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, il merkezinde durdurulan minibüste 41 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sevkiyatındaki organizasyonda yer aldığı belirlenen S.C. gözaltına alındı.

S.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.