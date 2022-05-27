Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı

27.05.2022 17:02

Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı Bitlis'te jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 42 düzensiz göçmen ve göçmenlere organizatörlük yapan 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS - Bitlis'te jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 42 düzensiz göçmen ve göçmenlere organizatörlük yapan 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "26 Mayıs 2022 günü saat 21.30 sıralarında takibe alınan bir araç, Merkez Ölek 99 Yol Kontrol Noktasında durdurulmuştur. Durdurulan araç içerisinde yapılan kontrolde, yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 42 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen H.E. isimli araç sürücüsü yakalanmıştır. Organizatörlük yaptığı tespit edilen araç sürücüsü, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmış, adli işlemlerinin bitimine müteakip çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yakalanan 42 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilecektir" denildi.

Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı

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Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı BİTLİS'TE 15 KİŞİLİK MİNİBÜSTEN 42 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI BİTLİS'TE 15 KİŞİLİK MİNİBÜSTEN 42 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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