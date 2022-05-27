Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı

27.05.2022 17:14

Bitlis'te bir minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 42 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

Bitlis'te bir minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 42 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı yapanların takibine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, dün Merkez Ölek Yol Kontrol Noktası'nda H.E. yönetimindeki minibüsü durduran ekipler, yaptıkları aramada yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltına alınan sürücü H.E, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı

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Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı BİTLİS'TE 15 KİŞİLİK MİNİBÜSTEN 42 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI BİTLİS'TE 15 KİŞİLİK MİNİBÜSTEN 42 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
Kaynak: AA

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