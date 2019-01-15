Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 42 Kilo 870 Gram Eroin Eroin Ele Geçirildi

Bitlis'te 42 Kilo 870 Gram Eroin Eroin Ele Geçirildi

2 saat önce

BİTLİS'te şüphe üzerine durdurulan araçta, 42 kilo 870 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis'te 42 Kilo 870 Gram Eroin Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
BİTLİS'te şüphe üzerine durdurulan araçta, 42 kilo 870 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.  Polis ekiplerinin düzenlediği bir başka operasyonda ise 270 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan araçta dedektör köpek 'Saldıray' ile detaylı arama yapıldı. Araçta yapılan aramalarda 42 kilo 870 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroinin değerinin yaklaşık 3 milyon 250 bin lira olduğu belirtilirken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

270 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin düzenlediği bir başka operasyonda da 270 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:44 Kaynak: DHA

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