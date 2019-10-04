Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 45 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Bitlis'te 45 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir çiftlik evinde 45 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis'te 45 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir çiftlik evinde 45 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Çalışmalar sonucu 3 Ekim'de şüpheliler M.S. ve İ.S.'ye ait çiftlik evinde yapılan aramalarda, 45 bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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