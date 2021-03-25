Bitlis'te 47 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bitlis'te 47 köy yolu ulaşıma kapandı
25.03.2021 10:43
Bitlis'te iki gündür etkili olan yağmur yerini kar yağışına bırakınca 47 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bitlis'te iki gündür etkili olan yağmur yerini kar yağışına bırakınca 47 köy yolu ulaşıma kapandı.
Mart ayının sonlarına yaklaştığımız bugünlerde iki gündür etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar yerini kar yağışına bıraktı. Kenti beyaza bürüyen kar, yüksek kesimlerde 10 ile 15 santimetreyi buldu. Özellikle Rahva bölgesinde etkili kar yağışı sürücüleri ve hayatı olumsuz yönde etkilerken, ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, son yağan kar ile birlikte kent genelinde 47 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. - BİTLİS
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