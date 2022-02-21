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Bitlis'te 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

21.02.2022 20:00
Bitlis'te 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Bitlis'te bir yolcu otobüsünde 5 kilo 200 gram toz esrar ele geçirildi.

Bitlis'te bir yolcu otobüsünde 5 kilo 200 gram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan'daki Küçüksu yol kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 5 parça halinde 5 kilo 200 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 1 şüpheli tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Vahit Olcay/İHA)

Bitlis'te 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bitlis, Esrar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bitlis'te 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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