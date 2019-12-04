Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi
Son Dakika Güncel Bitlis'te 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi

7 saat önce

Bitlis'te şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsünün üzerinde 5 kilo 616 gram eroin bulundu.

Bitlis'te 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'te şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsünün üzerinde 5 kilo 616 gram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yapan ekipler, sürücü A.Y'nin üzerine gizlediği 5 kilo 616 gram eroin buldu.

Sürücü A.Y. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu
Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:20:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]