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Bitlis'te 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi
7 saat önce
Bitlis'te şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsünün üzerinde 5 kilo 616 gram eroin bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:14 Kaynak: AA
Bitlis'te şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsünün üzerinde 5 kilo 616 gram eroin bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yapan ekipler, sürücü A.Y'nin üzerine gizlediği 5 kilo 616 gram eroin buldu.
Sürücü A.Y. gözaltına alındı.
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