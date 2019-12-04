Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi
Son Dakika Güncel Bitlis'te 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi

7 saat önce

BİTLİS'te Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan araçta, plastik eldivenler içerisine gizlenmiş 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis'te 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

BİTLİS'te Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan araçta, plastik eldivenler içerisine gizlenmiş 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan arama neticesinde A.Y. isimli şüphelinin üzerindeki plastik eldivenlere gizlenmiş vaziyette 5 kilo 616 gram eroin ele geçirilmiştir. A.Y. isimli şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.


Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:16 Kaynak: DHA
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