Bitlis'te 5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yapıldı. Aramalarda aracın gizli bölmelerinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili S.D. gözaltına alındı. S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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