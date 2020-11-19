Bitlis'te 59 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde durdurulan bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kamyonetin içerisinde bulunan toplam 59 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyonun içerisinde bulunan H.Ö. isimli organizatör yakalanmıştır. Yakalanan organizatör emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS