Bitlis'te 6 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te 6 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 6 kilogram metamfetamin ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir araçtaki şüphelinin valizinde yapılan aramada 6 kilo 76 gram metamfetamin bulundu.

Bitlis'te 6 kilogram metamfetamin ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir araçtaki şüphelinin valizinde yapılan aramada 6 kilo 76 gram metamfetamin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 27 Aralık'ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçtaki şüphelinin valizinde yapılan aramada, 12 parça halinde 6 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
20:32 Sinop'ta otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
20:32 ABD'nin saldırısını kınayan Sistani'den "Irak'ın egemenliğine saygı duyun" çağrısı - Son Dakika
20:30 Bozüyük'te kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
20:30 Otokar'ın 15 otobüsü İzmir'de hizmet vermeye başladı - Son Dakika
20:30 Bursa'da bir sosyal tesisteki yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 20:33:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te 6 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]