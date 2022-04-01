Bitlis'te 6 metrelik karla mücadele - Son Dakika
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Bitlis'te 6 metrelik karla mücadele

01.04.2022 09:35
Bitlis'te 6 metrelik karla mücadele

BİTLİS'te martta görülen kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

BİTLİS'te martta görülen kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 23 günde yaklaşık 4,5 metre kar yağan kentte başlatılan karla mücadele çalışmaları sürüyor. Yetkililer, halen kapalı olan 2 köy yolunda çalışmaların sürdürüldüğünü, hafta sonuna kadar açılacağını, bölgedeki kar kalınlığının da yer yer 6 metreyi bulduğunu söyledi.

Türkiye'nin en fazla kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te 3 Mart'ta başlayan kar yağışı, 4 gün önce durdu. 23 günde yağan kar kalınlığı kent merkezinde 4,5 metreyi aştı. Yüksek kesimlerde ise yer yer 6 metreyi buldu. Kar yağışının durmasından sonra ise yoğun çalışma başlatıldı. 322 köy yolundan 320'si ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan 2 köy yolunun ulaşıma açılması için de yoğun çalışma yürütülüyor. İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, bölgedeki kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğunu, çalışmaların hafta sonuna kadar tamamlanarak bu 2 yolun da ulaşıma açılacağını söyledi. Aşit, kış boyunca çalışmaların 10 şantiyede 50 iş makinesi ve 75 personelle yürütüldüğünü belirterek, "Köy yollarında defalarca çalışma yapıldığı için şu ana kadar 3 bin 700'e yakın köyde 26 bin 181 kilometre yol açma çalışması yürüttük. Bu da büyük maliyete neden oldu. Bugüne kadar aralık ayıyla içinde bulunduğumuz mart ayına kadar 700 bin litre yakıt kullandık. Gece gündüz çalışma yapmak zorunda kalan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu yıl gerçekten çok büyük bir mücadele verdiler. İlimiz mart ayında çok büyük bir afet yaşadı. Bu sene son 30 yılın en şiddetli kışını yaşadık. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu.


Bitlis'te 6 metrelik karla mücadele
Bitlis'te 6 metrelik karla mücadele
Bitlis'te 6 metrelik karla mücadele
Bitlis'te 6 metrelik karla mücadele
Bitlis'te 6 metrelik karla mücadele
Bitlis'te 6 metrelik karla mücadele
Bitlis'te 6 metrelik karla mücadele
Bitlis'te 6 metrelik karla mücadele
Bitlis'te 6 metrelik karla mücadele
Bitlis'te 6 metrelik karla mücadele
Bitlis'te 6 metrelik karla mücadele
Bitlis'te 6 metrelik karla mücadele
Bitlis'te 6 metrelik karla mücadele
Bitlis'te 6 metrelik karla mücadele
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Türkiye, Bitlis, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 6 metrelik karla mücadele - Son Dakika


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