Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 61 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bitlis'te 61 Kilo Esrar Ele Geçirildi

6 dakika önce

BİTLİS'te polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 61 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi.

Bitlis'te 61 Kilo Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
BİTLİS'te polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 61 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı ortak çalışmanın ardından dün Bitlis il merkezinde bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 61 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

- Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:09 Kaynak: DHA

Bitlis, Güncel
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