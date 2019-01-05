Bitlis'te 61 Kilo Esrar Ele Geçirildi

BİTLİS'te polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 61 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi.

BİTLİS'te polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 61 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı ortak çalışmanın ardından dün Bitlis il merkezinde bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 61 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



- Bitlis

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu

Efsane Futbolcu Maradona, Mide Kanaması Teşhisiyle Hastaneye Kaldırıldı

Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak

Uzmanlar 2019'da Altında Yeni Rekorlar Bekliyor! 290 Lirayı Görebilir