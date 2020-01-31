Bitlis'te 64 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika

BİTLİS'te etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezindeki kar kalınlığı 60 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Kar yağışının yarın sabah saatlerinde itibaren bölgeyi terk edeceği bildirildi.