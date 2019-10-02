Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bitlis'te 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi

1 saat önce

Bitlis'te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında bölücü terör örgütüne ait 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında bölücü terör örgütüne ait 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde il merkez kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarına ait, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi olduğu bilgisi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine; 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş 2019-51 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; 2 Ekim 2019 günü araziye gizlenmiş vaziyette 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Jandarma, Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5 katlı binayı geneleve çeviren fuhuş mafyası liderinin çeteyi villadan yönettiği ortaya çıktı
5 erkeğin 2 erkeğe tecavüzden yargılandıkları davada ilk ifade: Arkadaşlarımın hiç alakası yok, ben yaptım İstanbul'da tepki çeken fotoğraftaki tabanca oyuncak çıktı 14 yaşındaki çocuğa ait, 7 aylık bebek cesedi mezarlıkta poşet içinde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:17:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]