Bitlis'te 67 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

BİTLİS'te etkili olan kar yağışıyla 67 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 1,5, yüksek kesimlerde de 4 metreyi buldu.

Kentte 10 gündür aralıklarla yağan kar etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle 67 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı Yerdeki kar kalınlığı kent merkezinde 1,5, yüksek kesimlerde ise fırtınanın da etkisiyle 4 metreyi buldu. İl Özel idaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, gece gündüz çalışarak kentte karla mücadele yürüttüklerini belirterek, "Yaklaşık 10 günden beridir bölgemizde devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarını açmak için ekiplerimiz canla başla bir çalışma yürütüyor. Büyük fedakarlık gösteren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün itibarıyla bölgemize düşen kar kalınlığı 4 metre civarında. Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz yani Bitlis karın başkentidir, diyebiliriz" dedi.