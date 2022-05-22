Bitlis'te, 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı - Son Dakika
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Bitlis'te, 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

22.05.2022 09:17
Bitlis'te, 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

BİTLİS'in Tatvan ve Hizan ilçelerine bağlı 7 köy ile mezrada, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandıkları sığınak ile barınakların imha edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi için ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

BİTLİS'in Tatvan ve Hizan ilçelerine bağlı 7 köy ile mezrada, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandıkları sığınak ile barınakların imha edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi için ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün başlayacak ve ikinci bir emre kadar 7 köyde uygulanacak yasakla ilgili, "Bitlis ili Tatvan ve Hizan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Anadere, Dönertaş, Aladana, Horozdere, Gökay, Yoğurtlu ve Süttaşı köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 04.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.


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Kaynak: DHA

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