Valilik duyurdu: Bitlis'te 7 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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Valilik duyurdu: Bitlis'te 7 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

22.05.2022 02:18
Valilik duyurdu: Bitlis'te 7 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçelerinde bazı köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik duyurdu. Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçelerinde bazı köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tatvan ve Hizan ilçesi sınırlarındaki Anadere, Dönertaş, Aladana, Horozdere, Gökay, Yoğurtlu ve Süttaşı köyleri ile mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 04.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."
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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Valilik duyurdu: Bitlis'te 7 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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