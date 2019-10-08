Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 77 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te 77 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Bitlis'te 77 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

1 saat önce

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 77 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Bitlis'te 77 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 77 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, durdurulan bir araç içerisindeki bir şüphelinin eşyaları üzerinde arama yapıldığı belirtilerek, "Aramada faturasını ibraz edemediği gümrük kaçağı olarak tabir edilen çeşitli marka ve modellerde toplam 77 adet akıllı cep telefonu ele geçirilmiştir. Şüpheli hakkında gerekli adli işlem başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:51 Kaynak: İHA
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