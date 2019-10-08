Bitlis'te 77 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Bitlis'te gümrük kaçağı 77 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan kontroller sırasında bir araç durduruldu.

Aramada, araçta bulunan bir şüphelinin eşyaları arasında gümrük kaçağı 77 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.