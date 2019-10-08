Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 77 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Bitlis'te 77 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Bitlis'te 77 kaçak cep telefonu ele geçirildi

1 saat önce

Bitlis'te gümrük kaçağı 77 cep telefonu ele geçirildi.

Bitlis'te 77 kaçak cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'te gümrük kaçağı 77 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan kontroller sırasında bir araç durduruldu.

Aramada, araçta bulunan bir şüphelinin eşyaları arasında gümrük kaçağı 77 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:02 Kaynak: AA
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