Bitlis'te 78 gram eroin ele geçirildi
1 saat önce
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir şahsın yapılan üst aramasında 78 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:02 Kaynak: İHA
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir şahsın yapılan üst aramasında 78 gram eroin ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Adilcevaz İlçesi Yol Kontrol noktasında bir şahsın üst araması yapıldığı belirtildi. S.C. isimli şahsın yapılan üst aramasında 78 gram eroin maddesi ele geçirilirken, cumhuriyet başsavcılığınca adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİTLİS
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