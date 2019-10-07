Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 78 gram eroin ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te 78 gram eroin ele geçirildi

Bitlis'te 78 gram eroin ele geçirildi

1 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir şahsın yapılan üst aramasında 78 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis'te 78 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir şahsın yapılan üst aramasında 78 gram eroin ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Adilcevaz İlçesi Yol Kontrol noktasında bir şahsın üst araması yapıldığı belirtildi. S.C. isimli şahsın yapılan üst aramasında 78 gram eroin maddesi ele geçirilirken, cumhuriyet başsavcılığınca adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİTLİS

Adilcevaz, Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:02 Kaynak: İHA
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