Bitlis'te 78 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 78 sığınmacı yakalandı, onlara organizatörlük yapan 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, sığınmacı ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, dün, Üçyol Kavşağı ile kent girişinde durdurulan 2 minibüste, 78 sığınmacı yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen Ş.S. ve E.B. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.S. ile E.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sığınmacılar, Van Göç İdaresi Geri Gönderme Müdürlüğüne teslim edilecek.