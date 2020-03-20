Bitlis'te 79 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Bitlis'te 79 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bitlis'te 79 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

6 saat önce

Bitlis'te 79 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Bitlis'te dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 79 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te 79 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 79 köy yolu ulaşıma kapandı.

Etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalıştı. Mart ayının sonlarına doğru Bitlis beyaza büründü. Dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı il merkezinde yer yer 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı dolayısıyla il genelinde 79 köy yolunun ulaşıma kapandığını, kapalı olan köy yollarını da kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirtti.

Bitlis'te 79 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:23 Kaynak: İHA

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