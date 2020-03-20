Bitlis'te 79 köy yolunu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Bitlis'te 79 köy yolunu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Bitlis'te dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 79 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te 79 köy yolunu ulaşıma kapandı, System.String[]

Bitlis'te dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 79 köy yolu ulaşıma kapandı.


Etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalıştı. Mart ayının sonlarına doğru Bitlis beyaza büründü. Dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı il merkezinde yer yer 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı.


İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı dolayısıyla il genelinde 79 köy yolunun ulaşıma kapandığını, kapalı olan köy yollarını da kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirtti. - BİTLİS

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:05 Kaynak: İHA

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