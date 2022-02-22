8 araçta 122 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bitlis merkez ve 4 ilçesinde yürütülen çalışmalarda 8 araçta 122 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişe organizatörlük yaptığı belirlenen 11 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6-22 Şubat tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, jandarma sorumluluğundaki kontrol noktalarında yapılan uygulamalarda şehirlerarası taşımacılık yapan 2 otobüs, kamyon, 2 minibüs, 2 otomobil ve ticari takside, yurda yasa dışı yollarla giren 117 Afganistan, 4 Pakistan ve 1 Burma uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin üst aramasında, 3 sahte pasaport ve 14 sahte yol izin belgesi bulundu, organizatörlük yaptığı tespit edilen 11 şüpheli ile şehirlerarası taşımacılık yapan firmalar hakkında adli işlem başlatıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edildi.