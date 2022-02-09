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Bitlis'te 8 metreyi geçen karla mücadele çalışması - Son Dakika

Bitlis'te 8 metreyi geçen karla mücadele çalışması

09.02.2022 22:57

Bitlis'te 8 metreyi geçen karla mücadele çalışması Bitlis'te kar, iş makinelerinin boyunu aştı Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyündeki kar kalınlığı 8 metreyi geçti.

Bitlis'te 8 metreyi geçen karla mücadele çalışması

Bitlis'te kar, iş makinelerinin boyunu aştı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyündeki kar kalınlığı 8 metreyi geçti.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri Anadere köyünde karla mücadelesini sürdürürken, kar kalınlığı 8 metreyi buldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kış boyunca 14 bin 500 kilometre yolda karla mücadele verdiklerini söyledi. Kurtkan, "Bugün itibari ile 6 köy yolumuz kapalı durumda. Yol ağımız olan 2 bin 340 kilometrede 50 iş makinesi 75 personelle karla mücadelemize geceli gündüzlü devam ediliyor" dedi.

Bitlis'te 8 metreyi geçen karla mücadele çalışması
Bitlis'te 8 metreyi geçen karla mücadele çalışması
Bitlis'te 8 metreyi geçen karla mücadele çalışması

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Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 8 metreyi geçen karla mücadele çalışması - Son Dakika


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