Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 80 Öğrenci İstanbul'a Gönderildi

Bitlis'te 80 Öğrenci İstanbul'a Gönderildi

24 dakika önce

Bitlis'te "Bizim Gök Kubbemiz" Projesi kapsamında 80 öğrenci İstanbul'a gönderildi.

Bitlis'te 80 Öğrenci İstanbul'a Gönderildi, System.String[]
Bitlis'te "Bizim Gök Kubbemiz" Projesi kapsamında 80 öğrenci İstanbul'a gönderildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının destekleri ile Valilik Açık Kapı Birimi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla 80 öğrenci İstanbul'a uğurlandı.

Merkez ve ilçelerden oluşan öğrenci grubu, 3 gün boyunca kentteki tarihi mekanlar ile üniversiteleri gezecek.

Ocak ayında proje kapsamında 80 öğrenci daha geziye gönderilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:46 Kaynak: AA

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