Bitlis'te Durdurulan Araç İçerisinde 813 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 05. 12. 2021 tarihinde il merkezimizde yapılan çalışmalar neticesinde, durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada;

(2) parça halinde toplam ağırlığı (813) gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili E. K. isimli şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevine teslim edilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 05. 12. 2021

BİTLİS VALİLİĞİ