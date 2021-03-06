Bitlis'te 83 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 83 göçmen yakalandı, 7 organizatör gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik il merkezi ve Tatvan ilçesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan çalışmada 83 göçmen yakalandı, göçmenlerin sevkiyatındaki organizasyonda bulunan M.K., C.P., K.K., M.Ö., İ.Ö., H.Ö. ve N.İ. gözaltına alındı.

Organizatörlerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.