Bitlis'te 865 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 865 paket kaçak sigara ele geçirildi

BİTLİS'te, jandarmanın bir TIR'da yaptığı aramada 865 paket kaçak sigara ele geçirildi.

BİTLİS'te, jandarmanın bir TIR'da yaptığı aramada 865 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri TIR'ı durdurarak arama yaptı. Tütün tespit köpeği ile yapılan aramada TIR'ın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 865 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförü M.A. gözaltına alındı.



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