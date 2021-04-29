Bitlis'te 9 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te 9 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
29.04.2021 23:50
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 9 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 9 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Emniyet Müdürlüğümüzce düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda, Tatvan'da dur ihtarına uymayan araç takibe alınmış, takip neticesinde durdurulan araç içerisinde bulunan toplam 9 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan Ş.A. isimli şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BİTLİS
Son Dakika Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum" dedi, Mehmet Ceyhan itiraz etti Manchester United'dan 7-1'in intikamını almak için taraftarına söz veren Roma, bu kez kalesinde 6 gol gördü Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak Koronavirüs nedeniyle tedavi gören kadın öldü, oğlu doktora saldırdı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı