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Bitlis'te 9 kilo 681 gram metamfetamin ele geçirildi; 1 tutuklama - Son Dakika

Bitlis'te 9 kilo 681 gram metamfetamin ele geçirildi; 1 tutuklama

28.08.2021 11:36
Bitlis'te 9 kilo 681 gram metamfetamin ele geçirildi; 1 tutuklama, System.String[]

BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 9 kilo 681 gram metamfetamin ele geçirildi.

BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 9 kilo 681 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi'den 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeğin de kullanıldığı aramada, 32 pet şişede 9 kilo 681 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan C.Ş., Y.D. ve H.Y. ise gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.Ş. tutuklandı, Y.D. ve H.Y. serbest bırakıldı.

ILI


Bitlis'te 9 kilo 681 gram metamfetamin ele geçirildi; 1 tutuklama

Metamfetamin, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 9 kilo 681 gram metamfetamin ele geçirildi; 1 tutuklama - Son Dakika


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