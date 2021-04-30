90 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi - Son Dakika

90 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 90 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 90 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Keçili köyü kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine, terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon düzenlendi. "Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-34" adı verilen operasyonda, Keçili köyü kırsalında 90 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş kablo komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu. Patlayıcı, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla incelemelerin ardından yerinde imha edildi.

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