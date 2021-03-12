Bitlis'te 91 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde 91 düzensiz göçmen ile bir organizatör yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "İl merkezinde durdurulan bir kamyon içerisinde bulunan toplam 91 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan S.Ç. isimli şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS