Bitlis'te 92 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te 92 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 92 kilo uyuşturucu ele geçirildi

7 saat önce

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından durdurulan bir otobüste narkotik köpeği Irmak'ın da desteği ile yapılan aramada 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis'te 92 kilo uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından durdurulan bir otobüste narkotik köpeği Irmak'ın da desteği ile yapılan aramada 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordineli çalışmaları neticesinde piyasa değeri 41 milyon 400 bin TL olan eroin maddesi ele geçirildiğini bildirdi. Açıklamada, "Bitlis ili üç yol mevkiinde bir yolcu otobüsü durdurulmuş, Narkotik dedektör köpeği Irmak ile otobüste yapılan aramada, otobüste özel olarak imal edilmiş zulada, yaklaşık piyasa değeri 41 milyon 400 bin TL olan, 180 paket halinde, daralı ağırlığı 91 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan M.Ö., R.G., Z.A. ve L.I. isimli toplam 4 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:57 Kaynak: İHA
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