Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı

16.03.2022 14:47

BİTLİS'te 1 haftadır aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle il genelinde kapalı olan 302 köy yolundan 209'u ulaşıma açıldı.

BİTLİS'te 1 haftadır aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle il genelinde kapalı olan 302 köy yolundan 209'u ulaşıma açıldı. 93 köye ulaşımın sağlanması için çalışmalar sürerken, iş makineleri ile açılan yollarda 'kar tünelleri' oluştu.

Kentte 1 hafta önce başlayan kar yağışı, aralıklarla sürüyor. Hava sıcaklığının geceleri eksi 12 derecelere kadar düştüğü kentte karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kentte, iş makineleri ile açılan yollarda 'kar tünelleri' oluştu. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi Müdürü Ümit Kurtkan, 302 köy yolundan 209'unun yeniden ulaşıma açıldığını, kalan 93'ünde de çalışmaların sürdürdüğü belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gelecek haftaya kadar aralıklarla devam edeceğini belirterek, özellikle eğimi fazla olan bölgeler için çığ riski uyarısı yaptı.


Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı
Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı
Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı
Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı
Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı
Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı
Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı
Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı
Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı
Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı
Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı
Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı
Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı
Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı
Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı
Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı
Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı
Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı
YORUMLAR
500
Van'da kardan kapalı 308 yerleşim yolundan 92'si açıldı Van'da kardan kapalı 308 yerleşim yolundan 92'si açıldı Şırnak'ta kapalı köy yolları açıldı Şırnak'ta kapalı köy yolları açıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:14 Son Nefesime Kadar yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarıyor
15:05 Ukrayna Acil Durum Servisi açıkladı: Harkov'daki saldırılarda en az 500 sivil hayatını kaybetti
15:02 Oğlum 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Zeynep, Tuğrul ve Işıl'ın gizli ilişkisini öğrenecek mi?
14:56 CNN'den tedirgin eden rapor: Putin'in listesinde Ukrayna'dan sonra 3 ülke daha var
14:54 İş insanı hesapladı! Madeni paralar hurdasından daha değersiz çıktı
14:52 Rusya'nın Ukrayna'da Fransız silahları kullanması soruldu! Macron: Kararı ben almadım ama savunuyorum
14:43 Lob'ın International'ın Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a 3. kez ödül
14:43 Erdoğan'ın "Gençlere hizmetlerimizi anlatıyor musun" dediği milletvekili, İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu
14:30 Kuruluş Osman'da bu akşam Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?
14:25 Katar Dışişleri Bakanı'nı eli cebinde karşılamıştı! Bakan Çavuşoğlu'nu ise kucaklaşarak selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 15:25:27. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement