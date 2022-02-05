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Bitlis'te 93'ü kamyon kasasında 162 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te 93'ü kamyon kasasında 162 kaçak göçmen yakalandı

05.02.2022 15:17
Bitlis'te 93'ü kamyon kasasında 162 kaçak göçmen yakalandı

BİTLİS'te jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde 93'ü kamyon kasasında olmak üzere 162 kaçak göçmen yakalandı.

BİTLİS'te jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde 93'ü kamyon kasasında olmak üzere 162 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptıkları belirlenen 12 kişi ile şehirlerarası taşımacılık yapan 6 firma hakkında ise adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Bitlis merkez ile Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde yapılan yol kontrollerinde 6 yolcu otobüsü, 1 kamyon, 1 minibüs ve 1 otomobili durdurularak arama yapıldı. Yapılan kimlik kontrollerinde 93'ü kamyon kasasında olmak üzere otobüs, minibüs ve otomobilde yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 162 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların üzerinde yapılan aramalarda ise 6 sahte pasaport, 4 sahte yol izin belgesi ve 6 sahte ikamet belgesi ele geçirildi. Bitlis, Tatvan ve Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen 12 kişi ve şehirlerarası taşımacılık yapan firmalar hakkında adli işlem yapıldı. Kaçak göçmenlerin ise sınır dışı edilmek üzere il Göç İdaresi'ne teslim edildi.


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İl Jandarma Komutanlığı, Minibüs, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 93'ü kamyon kasasında 162 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te 93'ü kamyon kasasında 162 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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