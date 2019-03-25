Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 99 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bitlis'te 99 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

6 dakika önce

BİTLİS'te iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te 99 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
BİTLİS'te iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 99 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bitlis ve çevresinde iki gündür aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte 99 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresine ait iş makineleri ile sabah saatlerinden itibaren çalışmalara başlandığı belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini belirterek, ardından yaşanacak su baskınları ve heyelana dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

- Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:20 Kaynak: DHA

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